Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Çamköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Çamköy kırsalındaki orman dışı, açık alanda çıktığını kaydetti.

Ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini bildiren Toraman, "17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 13 diğer araç; 85 müdahale personeli ile söndürme faaliyeti devam etmektedir. Yangın kısmen kontrol altına alınmış bulunmaktadır. An itibarıyla yerleşim yerlerinde tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.