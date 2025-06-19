Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.

Merkeze bağlı Özbek köyündeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterlerle yer ekipleri bölgeye sevk edildi.

Özbek köyünde yaşayan bazı çiftçiler, yangının diğer tarım arazilerine ve ormanlık alana sıçramamasını önlemek için traktörleriyle tarlaları sürdü.

Yangında bazı buğday tarlaları da zarar gördü. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Özbek köyünde 15.30 sıralarında saman balya makinesinden kaynaklanan yangın meydana geldiği belirtildi.

Yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ve anız alanının zarar gördüğü yangının söndürüldüğü, saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.