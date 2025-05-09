İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen 'tefeci' operasyonlarında 9 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Çanakkale merkezli, Balıkesir ve Tekirdağ'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi. 9 şüpheli yakalanırken, 2 bin 478 çek ve senet, 10 çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 taşıta el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin; faizle borç verdikleri kişileri baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Tefeci Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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