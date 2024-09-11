Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda sentetik kannabinoid, sentetik hap, av tüfeği, kılıç ve bıçak ele geçirildi.

11.09.2024 12:08
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ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden B.K. ile S.Ü., tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çanakkale'de il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 140,21 gram sentetik kannabinoid, 58 sentetik hap, av tüfeği, hassas terazi, 4 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K. ile S.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Çanakkale, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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