Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Adatepe köyündeki evinde yalnız yaşayan Şaban Özkan'dan (57) yakınları bir süre haber alamadı.
Bunun üzerine aynı köyde ikamet eden damadı Serkan Kalkan, evine gittiğinde Özkan'ın hareketsiz olduğunu fark etti.
İhbar üzerine söz konusu adrese jandarma ekipleri yönlendirildi.
Öldüğü belirlenen Özkan'ın cesedi, incelemelerin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com), 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Şirketin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, şirkete idari para cezası verirken, bazı yükümlülükler de getirdi.
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