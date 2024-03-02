Çanakkale\'de evinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Konya'da eczane teknisyenleri işaret dili eğitimi alıyor

Konya'da eczane teknisyenleri, işitme engelli müşterileriyle daha rahat iletişim kurabilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) işaret dili eğitimi alıyor. KOMEK'e başvuran eczane teknisyenleri, işitme engellilerle daha iyi iletişim kurabilmek ve daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili öğrenmek istediklerini belirtti. KOMEK tarafından düzenlenen eğitimlerde 46 eczane teknisyeni, 78 saat boyunca işaret dili eğitimi alacak. Eczane teknisyenleri, eğitim tamamlandığında tercümana ihtiyaç duymadan işitme engelli bireylerle hızlı ve doğru iletişim kurabileceklerini ifade etti.