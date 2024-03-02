Çanakkale'de evinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de evinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Çanakkale\'de evinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan Batuhan Baykuş'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polislerin eve girmesiyle Baykuş'un ölü olduğu tespit edildi. Emekli asker olan Baykuş'un ölüm nedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda belirlenecek.

02.03.2024 10:59  Güncelleme: 11:04
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ofis Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Batuhan Baykuş'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sağlık ekibiyle bu adrese gelen polisler, Baykuş'un hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede, emekli asker olduğu, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Baykuş'un öldüğü tespit edildi.

Baykuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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