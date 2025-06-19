Çanakkale'de Yangın

1) ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Özbek köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.