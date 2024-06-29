Çanakkale\'de Yangın: Hayvanların Canını Kurtardı, Bazı Evler Tahliye Edildi

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HAYVANLARININ CANINI KURTARDI; BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Üvecik köyünde küçükbaş besleyen Hamza Özkan, 80 küçükbaşını alevlerin arasından son anda kurtardı. Hayvanlarının bulunduğu ağılın yandığını söyleyen Hamza Özkan, 2Yangın gelince plaja kaçtık. Biraz plajda durduk. Hayvanlarımın olduğu kışla da yandı. Hayvanlarımı köye götüreceğim" dedi.

Yangın tehlikesi nedeniyle bölgede bazı evlerin de tahliye edildiği öğrenildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,