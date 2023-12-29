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Çanakkale'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 1915 Çanakkale Köprüsü ve sahil kesimindeki evler siste kayboldu. GESTAŞ AŞ, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarının tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattının ise tarifeye bağlı olmadan seferlerine devam ettiğini duyurdu.

Çanakkale\'de Yoğun Sis Etkili Oldu
29.12.2023 - 09:37,
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Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde yoğun sis etkili oldu.

Lapseki ve Gelibolu'da sabahın ilk saatlerinde başlayan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

1915 Çanakkale Köprüsü ile sahil kesimindeki evler, adeta siste kayboldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hatlarının tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattının tarifeye bağlı olmadan saatsiz devam ettiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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