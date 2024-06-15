Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Karaömerler köyü Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.
Havadan 6 uçak ve 3 helikopter, karadan 16 arazözle müdahale edilen yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
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