Çanakkale Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 177 Bin - Son Dakika
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Çanakkale Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 177 Bin

Yılın 11 ayında Çanakkale Havalimanı'ndan 177 bin 142 yolcu yararlandı.

16.12.2024 12:46
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Çanakkale Havalimanı'ndan yılın 11 ayında 177 bin 142 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 12 bin 430 oldu.

Kasım ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 372'ye ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 64 ton olarak hesaplandı.

Yılın 11 ayında Çanakkale Havalimanı 177 bin 142 yolcu ile 5 bin 591uçağa hizmet verdi, bu süreçte taşınan yük trafiği 802 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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