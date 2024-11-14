ÇANAKKALE Kazada yaralanan Elif Nur, 9 gün sonra hayatını kaybetti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çanakkale'de kullandığı otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybeden Elif Nur Çalışkan için öğle vakti Lapseki ilçesindeki Şehitler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Çalışkan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Elif Nur Çalışkan'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Lapseki İlçe Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ, (Çanakkale),
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