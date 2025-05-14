Çanakkale Tarım Toplantısı Değerlendirildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların ele alındığı toplantı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan başkanlığında düzenlenen toplantıya, şube ve ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda, zirai don ve diğer doğal afetlerle ilgili yürütülen çalışmalar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan sevklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, temmuz ayında başlayacak olan "tarım sayımı" hazırlıkları ele alındı.

Ayrıca ilçe müdürlükleri, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin kapsamlı sunumlar yaparak taleplerini iletti.