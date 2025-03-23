Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu için Oy Kullandı - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu için Oy Kullandı

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Önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için oy kullandı.

23.03.2025 12:09  Güncelleme: 13:38
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(İSTANBUL) - Önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'deki sandıkta oyunu kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde duruşması devam ederken CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan sandıklarda da oy verme işlemi sürüyor.

Önceki CHP İstanbul İl Başkanı ve hakkında siyasi yasak verilen Canan Kaftancıoğlu da Saraçhane'ye geldi. Kaftancıoğlu, seçime tek aday olarak giren İmamoğlu için oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmadan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu için Oy Kullandı - Son Dakika

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