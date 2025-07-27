Canbolat'tan Hizbullah Uyarısı - Son Dakika
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Canbolat'tan Hizbullah Uyarısı

27.07.2025 16:16
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Velid Canbolat, Hizbullah'ın silahlarının Lübnan'a felaket getireceğini belirtti.

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, Hizbullah'ın ağır silahlarını elinde tutmasının Lübnan'a felaket getireceğini anlaması gerektiğini söyledi.

Al Arabiya televizyonuna konuşan Canbolat, silahların zorla teslim alınabileceğine inanmadığını belirterek Lübnan ordusunun uluslararası destek görmesi gerektiğini ifade etti.

Canbolat, "Hizbullah'ın, ağır silahlarını elinde tutmasının Lübnan'a felaket getireceğini anlaması gerekiyor." dedi.

Hizbullah'ın ülkenin güneyindeki silah cephaneliğinin büyük bir kısmının Lübnan hükümeti tarafından tasfiye edildiğini kaydeden Canbolat, "Güvenlik birimleri, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyindeki ve diğer bölgelerdeki silahlarını şu ana kadar tasfiye edemedi." dedi.

"Süveyda Ordusu adlı bir yapıyı kabul etmiyorum, bu bölünme anlamına gelir"

Suriye'nin Süveyda ilinde yaşananlara ilişkin ise Canbolat, Süveyda'da halihazırda durumun sakin olduğunu ancak birleşik bir Suriye için bir çözüme ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Canbolat, "Süveyda Ordusu olarak adlandırılan bir yapının kurulmasını kabul etmiyorum. Çünkü bu, bölünme anlamına gelir." diye konuştu.

Suriye'deki Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin "Süveyda'ya doğrudan İsrail müdahalesi talep ettiğine" işaret eden Canbolat, "Hecri'nin Süveyda'da karar alma sürecini tekeline almaya çalıştığını" söyledi.

ABD'nin Hizbullah'ı silahsızlandırma önerisi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Suriye, beyrut, Dünya, Son Dakika

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