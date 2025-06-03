Canik'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulda 4 öğrenci yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Hasköy Ortaokulu'nda öğrencilerden bazılarında kantinden yedikleri tavuk dürüm sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri oluşunca okula sağlık ekipleri çağrıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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