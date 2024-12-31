Çankaya Belediye, Kuğulu Park'ta Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOR

(ANKARA) - Çankayalılar, 2025'e saatler kala Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta, Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği konserle, yeni yılı kutladı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Yeni yılın coşkuyla geçmesi için de Çankaya'nın dört bir köşesinde de aydınlatmalarla, animasyonlarla, ışıklandırmalarla, süslemelerle sokağa bu enerjiyi taşımak, Çankaya'nın da parlamasını sağlamak istedik" dedi.

Çankaya Belediyesi, yılbaşı gecesi dolayısıyla Ankara Kuğulu Park'ta konser düzenledi. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Şarkıcı Eren Tataroğlu ve DJ Beliz Görgün sahne aldı. Çankaya Belediyesi soğuk havanın etkisini kırmak amacıyla vatandaşlara sıcak çay dağıttı.

Konserin ilerleyen saatlerinde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de, Kuğulu Park'a geldi. Herkesin yeni yılını kutlayan Güner, vatandaşlarla müzik eşliğinde dans da etti. Güner, konsere ve yeni yıla ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Öncelikle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. Hem Çankaya'mızda, hem Ankara'mızda, hem de ülkemizde yeni yılın halkımıza refah, sağlık, mutluluk, bereket getirmesini diliyoruz. Yeni yılın coşkuyla geçmesi için de Çankaya'nın dört bir köşesinde de aydınlatmalarla, animasyonlarla, ışıklandırmalarla, süslemelerle sokağa bu enerjiyi taşımak, Çankaya'nın da parlamasını sağlamak istedik. Yurttaşlarımızdan da Kuğulu Park başta olmak üzere hem bu tür parklarımıza, caddelerimize büyük bir ilgi var.

"Çankaya'lı yılbaşını, yeni yılı coşkuyla kutlamak istiyor"

Çankaya'lı yılbaşını, yeni yılı coşkuyla kutlamak istiyor. Burada Kuğulu Park'ta da hem DJ performansıyla hem sanatçılarımızla buraya gelen yurttaşlarımızın daha çok eğlenmesini, yeni yıla daha coşkulu şekilde girmesini sağlayacağımızı düşünüyoruz. Zaten şu saatlerden itibaren de parkta yoğun bir ilgi var. Umuyorum ki ilerleyen saatlerde daha da artacak."