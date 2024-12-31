Çankaya Belediye, Kuğulu Park'ta Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediye, Kuğulu Park'ta Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı

Geniş Video İzle

Çankaya Belediyesi, 2025'e saatler kala düzenlediği yeni yıl konseri ile Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta vatandaşları bir araya getirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, etkinlikte yeni yılın mutluluk ve refah getirmesini dileyerek vatandaşlarla dans etti.

31.12.2024 20:36  Güncelleme: 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOR

(ANKARA) - Çankayalılar, 2025'e saatler kala Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta, Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği konserle, yeni yılı kutladı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Yeni yılın coşkuyla geçmesi için de Çankaya'nın dört bir köşesinde de aydınlatmalarla, animasyonlarla, ışıklandırmalarla, süslemelerle sokağa bu enerjiyi taşımak, Çankaya'nın da parlamasını sağlamak istedik" dedi.

Çankaya Belediyesi, yılbaşı gecesi dolayısıyla Ankara Kuğulu Park'ta konser düzenledi. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Şarkıcı Eren Tataroğlu ve DJ Beliz Görgün sahne aldı. Çankaya Belediyesi soğuk havanın etkisini kırmak amacıyla vatandaşlara sıcak çay dağıttı.

Konserin ilerleyen saatlerinde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de, Kuğulu Park'a geldi. Herkesin yeni yılını kutlayan Güner, vatandaşlarla müzik eşliğinde dans da etti. Güner, konsere ve yeni yıla ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Öncelikle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. Hem Çankaya'mızda, hem Ankara'mızda, hem de ülkemizde yeni yılın halkımıza refah, sağlık, mutluluk, bereket getirmesini diliyoruz. Yeni yılın coşkuyla geçmesi için de Çankaya'nın dört bir köşesinde de aydınlatmalarla, animasyonlarla, ışıklandırmalarla, süslemelerle sokağa bu enerjiyi taşımak, Çankaya'nın da parlamasını sağlamak istedik. Yurttaşlarımızdan da Kuğulu Park başta olmak üzere hem bu tür parklarımıza, caddelerimize büyük bir ilgi var.

"Çankaya'lı yılbaşını, yeni yılı coşkuyla kutlamak istiyor"

Çankaya'lı yılbaşını, yeni yılı coşkuyla kutlamak istiyor. Burada Kuğulu Park'ta da hem DJ performansıyla hem sanatçılarımızla buraya gelen yurttaşlarımızın daha çok eğlenmesini, yeni yıla daha coşkulu şekilde girmesini sağlayacağımızı düşünüyoruz. Zaten şu saatlerden itibaren de parkta yoğun bir ilgi var. Umuyorum ki ilerleyen saatlerde daha da artacak."

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kuğulu Park, Belediye, Çankaya, Magazin, Ankara, Güncel, Refah, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye, Kuğulu Park'ta Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:41:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çankaya Belediye, Kuğulu Park'ta Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.