Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevi Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevi Başvuruları Başlıyor

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvurular 14 Nisan’da başlayacak. Başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden 11 Mayıs’a kadar alınacak.

07.04.2025 11:36  Güncelleme: 13:14
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuruları 14 Nisan'da başlayacak. Gündüz bakımevlerine, belediyenin internet sitesinden 11 Mayıs'a kadar başvurulabilecek.

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuruları 14 Nisan'da başlayacak. Belediyenin "https://basvuru.cankaya.bel.tr/kres" internet adresinden yapılacak başvurular, 11 Mayıs'a kadar alınacak.

Ön kayıtlar alındıktan sonra yapılacak değerlendirmelerde kesin kayıt hakkı kazanacaklar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. İlk kez başvuru yapılacak çocuklar için 2022-2021-2020 yılı doğumlu olması şartı aranıyor.

Kontenjan fazlası kreşler için kayıtlar 22 Mayıs 2025 tarihinde noter kurası ile belirlenecek.

Kreşlere ilk kez kayıt olan çocuklar, 8 Eylül 2025'te eğitime başlayacak

Noter çekilişi sonuçları 25 Mayıs 2025'te Çankaya Belediyesi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

Kesin kayıt hakkı kazananlar, 26 Mayıs-13 Haziran 2025 arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kayıt tarihini kaçıranların yerine yedeklerden kayıt alınacak. Kreşlere devam eden çocukların kardeşleri, noter kurasına girmeden kayıt hakkı elde edecek. Kreşlere ilk kez kayıt olan çocuklar 8 Eylül, devam eden ve üst yaş grupları ise 15 Eylül'de yeni eğitim dönemine başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevi Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

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