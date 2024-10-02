Çankaya Belediyesi, İlçe Genelindeki 12 Okulda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, İlçe Genelindeki 12 Okulda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

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Çankaya Belediyesi yeni eğitim-öğretim döneminde okulların ihtiyaçlarını karşılayarak kapsamlı destek programına devam ediyor. İlçe genelinde 12 okulun dış cephe boyama, bakım-onarım işlemlerinde sona gelindi.

02.10.2024 14:44  Güncelleme: 15:14
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi yeni eğitim-öğretim döneminde okulların ihtiyaçlarını karşılayarak kapsamlı destek programına devam ediyor. İlçe genelinde 12 okulun dış cephe boyama, bakım-onarım işlemlerinde sona gelindi.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tadilat, bakım-onarım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için okul yönetimlerinin talepleri doğrultusunda 12 okulda dış cephe boyama çalışması kısa sürede tamamlanacak.

Eğitime destek için tüm imkanlarıyla öğrencilerin, ailelerin ve okul yönetimlerinin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Yaz aylarında başlattığımız, talep eden okullarımızın bakım, onarım ve boyama işlemlerinde sona geldik. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için var gücümüzle çalıştığımız çocuklarımıza yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Okullarda ücretsiz öğle yemeği projesini hayata geçiren Belediye, hafta içi her gün üniversite öğrencilerine de ücretsiz akşam yemeği sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin okul temizliği kampanyasına da destek veren Çankaya Belediyesi, talep eden okullarda çocukların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için he türlü desteği sağlamak için çalışıyor.

12 okulda faaliyetler sürüyor

Akpınar, Aydınlar, Metin Akkuş, Ayrancı, Dumlupınar, Birlik, Büyükesat, Arka Topraklık, Çamlıtepe, Yücetepe, Koru ve Mutlukent mahallelerindeki 12 okulda çalışma yapan ekipler, beyaz zemin üzerine mavi ve kırmızı boya ile renklenen okul duvarlarıyla öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim almalarına olanak sağlıyor. Talepler kapsamında oluşturduğu program doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Belediye, son olarak Aşağı Dikmen Mahallesi'nde bulunan Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi'nde dış cephe boyama işlemine başladı.

İhtiyaçlar karşılanıyor

Okulların talepleri doğrultusunda iç- dış boya, çatı onarımı, zemin asfaltlanması, tuvalet yenilemesi, bahçe duvarı gibi düzenlemeleri yapan Belediye, ağaç dikimi, bank, çöp kovası, basketbol potası yerleştirme ve zemin düzenlemesi gibi faaliyetlerle eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek oluyor.

Çankaya Belediyesi, İlçe Genelindeki 12 Okulda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, İlçe Genelindeki 12 Okulda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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