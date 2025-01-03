Çankaya Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Simit Dağıtımı

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla Kızılay, Cebeci ve Balgat bölgelerinde kandil simidi dağıttı.

Çankaya Belediyesi, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendimek için Regaip Kandili dolayısıyla öğlen ezanına müteakip Kızılay'da bulunan Belediye Başkanlık binası önünde Başkentlilere kandil simidi ikram etti. Belediye, akşam ise yatsı ezanına müteakip Cebeci Camii ve Balgat Camii önünde simit dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de yayınladığı mesajında, "Üç ayların başlangıcı Regaip Kandilimiz mübarek olsun" ifadeleriyle vatandaşların kandilini kutladı.