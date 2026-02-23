Çankaya'da 14 Yaşındaki Kızın Ölümü - Son Dakika
Çankaya'da 14 Yaşındaki Kızın Ölümü

23.02.2026 16:51
Çankaya'da yaya geçidinde otomobil çarpan Elif Güner hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elif Güner (14) hayatını kaybetti, sürücü Yasin Aloğlu tutuklandı. Elif'in ailesi, kaza anı ya da öncesine ait kamera kayıtlarının kendilerine ulaştırılmasını istedi.

Kaza, geçen perşembe günü Turan Güneş Bulvarı'ndaki Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Yasin Aloğlu idaresindeki 06 BA 4825 plakalı otomobil çarptı. Elif, yaya geçidinden yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yaralanan Güner, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elif Güner, hayatını kaybetti. Lise 9'uncu sınıf öğrencisi Elif'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Aloğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ŞİMDİ OKULDA OLACAKTI AMA TOPRAĞIN ALTINDA'

Kazada kızlarını kaybeden Tuğba- Dündar Güner çifti, kazanın yaşandığı üst geçitte basın açıklaması yaptı. Baba Dündar Güner, "İftardan sonra arkadaşları ile beraber kahve içmek istemişler. Lojmandan çıktılar. Bu yaya geçidine geliyorlar. Karşıdaki arkadaşı cüzdanını unutmuş. Onun cüzdanını almak için buradan gelirlerken makas atarak geldiğini gören ve şahit olan kişilerin söylediğine göre bir tane maganda kızıma vuruyor, ciğerimizi koparıyor, yavrumuzu götürüyor. Böyle bir acı yok. Ben bu kadar aciz olduğumu hissedemedim, bilmiyordum. Herkesten önce geldim. Polisten, ambulanstan önce geldim. Kızımı kanlar içinde gördüm. Can çekişiyormuş. Bir doktor durmuş herhalde; 'Nabzı var' dediler ama maalesef kalbi durmuş. Her şeye şahit oldum. Adamı sordum, adam yoktu. Kaçmış muhtemelen. Ama sonradan 'Tutuklandı' dediler ama başka hiçbir bilgi bilmiyoruz. Bu olayı gören, şahit olan ve özellikle o şoföre çıkışan, 'Makas atıp geliyordun ne oldu, ne olmasını bekliyordun' diyen kişinin bize Allah rızası için ulaşmasını istiyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Şimdi sınıfını ziyaret ettik. Sınıf masasını gördük. Benim kızım şu anda okulda olacaktı ama toprağın altında. Bu acının tarifi yok. Hayvanları çok severdi, onları beslerdi. Lojmandaki tanımadığı bilmediği insan yok. Veteriner olmak isterdi. Çok güzel hayalleri vardı. Kedisinin doğum günü için hazırlıklar yapıyordu. Çok dürüst bir kızdı, yalanı olmayan bir kızdı. Ona, 'Meleğim diye seslenirdim, ay parçam' derdim. Gerçekten bir parçam gitti. Artık bu ömrüm nasıl geçer düşünmek istemiyorum. Umarım adalet yerini bulur" dedi.

'MELEK OLDU KIZIM'

Anne Tuğba Güner ise sürücülere seslenerek, "Olayı gören, araçlarındaki kamera olan ya da kayıt alanlara bize ulaştırsın. Makas atan arkadaş görmüş, kızmış; bize ulaşsın. Sadece bunu istiyorum. Ciğerimiz yandı. Onların da ciğeri yansın. Melek oldu kızım. Hayalleri yarım kaldı. Sebep olanlar umarım aynı acıyı yaşarlar. O kişi ömür boyu hapiste kalsa da kızım gelmeyecek ama en büyük cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Öte yandan aynı yol üzerinde daha önce çok sayıda ölümlü kaza meydana geldi. 4 Aralık 2022'de yaşanan ölümlü kazada, manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankaya'da 14 Yaşındaki Kızın Ölümü - Son Dakika

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
