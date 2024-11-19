Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ümitköy Mahallesi Meksika Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mehmet A. asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet A'yı, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırdı. Mehmet A, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Çankaya'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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