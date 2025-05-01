Çankaya'da Küresel Sorunlara Yerelden Çözüm Arayışı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi iş birliğinde düzenlenen "1. Çevre ve Sürdürülebilirlik Paneli"nde, çevre sorunlarına yerelden çözüm arayışları, uzmanların katılımıyla masaya yatırıldı. Panelde, sürdürülebilirliğin sadece çevresel değil sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Çankaya Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi iş birliğiyle "1. Çevre ve Sürdürülebilirlik Paneli"ni düzenledi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, çevre bilinci, küresel sorunlar ve çözüm önerileri uzman katılımcılarla birlikte masaya yatırıldı.

Panele, Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Özsoy ve Anıl Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yardımcısı Vekili Ebru Dilber Çakır, Bakanlık Yeterlilik Şube Müdürü Adnan Macit, İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Arda İşler, İl Müdürlüğü ÇED Müdürü Zuhal Tokgöz, Bakanlık ve İl Müdürlüğü uzmanları, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Kırmızı ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Şube Başkanı Müge Karamustafa, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Ünal ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Panel, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Müge Karamustafa'nın açılış konuşmasıyla başladı. Karamustafa, mesleğin önemine dikkat çekerek, "Bizler, yaşam kalitesini yükseltmek, doğal kaynakları korumak ve çevresel sorunlara çözüm üretmek için çalışan; hayatın her alanında kritik roller üstlenen çevre mühendisleriyiz. Bugün çevre mühendisliği yalnızca bir meslek dalı değil, geleceğimizi şekillendiren hayati bir güç haline gelmiştir. Toplumun her kesiminde sürdürülebilirlik bilincini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Doğayla barışık ve insan odaklı projelere imza atıyoruz"

Çankaya Belediyesi adına konuşma yapan Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, panelin yalnızca bir konuşma ortamı değil, aynı zamanda ortak aklın üretildiği bir zemin olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Özsoy, konuşmasında şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları olan çok yönlü bir meseledir. Bu nedenle sivil toplum, akademi ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi şarttır. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, hızlı kentleşme ve artan çevre kirliliği artık sadece çevrecilerin değil, hepimizin meselesidir. Bizler, yerel yönetimler olarak bu küresel sorunlara yerelden çözüm üretme sorumluluğunu taşıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak yıllardır çevre dostu politikaları temel alan, doğayla barışık ve insan odaklı projelere imza atıyoruz. Ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik iklim değişikliği eğitimleriyle bu bilinci erken yaşta kazandırmayı amaçlıyoruz. Ancak daha yapılacak çok işimiz var. Biliyoruz ki sürdürülebilir bir gelecek, yalnızca belediyelerin çabasıyla değil, siz değerli katılımcıların katkısıyla mümkün olacaktır. Panelde ortaya çıkacak fikirlerin bizim yol haritamıza da ışık tutacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yardımcısı Vekili Ebru Dilber Çakır da sürdürülebilirliğin artık çevresel bir mesele olmaktan çıkıp insan yaşamını doğrudan etkileyen bir sorun haline geldiğini vurguladı. Çakır, "İnsanlık olarak tükettikçe tükenir hale geldik. Mevcut tüketim hızıyla dünya nüfusu, bir buçuk dünya büyüklüğünde bir kaynağa ihtiyaç duyacak hale geldi. İklim değişikliği ve küresel ısınma artık neslimizi tehdit ediyor. Bu noktada Çevre Mühendisleri Odamızın ve Çankaya Belediyemizin attığı adımları önemsiyor ve destekliyorum. Öncelikli hedefimiz, toplumsal bilinci artırmak olmalı" diye konuştu.

Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Kırmızı ise konuşmasında farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Ülke olarak çok hızlı tükettik iki kavramdan söz ediyoruz: çevre ve sürdürülebilirlik. Bu kavramları anlamını yitirmeden, bilinçle sahiplenmeliyiz. Farkındalığı artırmak ve bunu uygulamaya dökmek, geleceğimizi inşa etmenin temelidir. Bu ve benzeri farkındalık organizasyonlarını birlikte sahiplenmeli, yaygınlaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Gelecek, farklı disiplinlerle tartışıldı

Konuşmaların ardından başlayan ilk oturumda "Enerji Sektöründe Sürdürülebilirlik" başlığı ele alındı. Bu oturumda, Sürdürülebilirlik, Kalite ve ISG Koordinatörü Yeşim Aştı ile İzin ve Uyum Müdürü Göknil Cömert, enerji dönüşümü ve iklim değişikliğine sektörel katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilirlik ve Karbon Yönetimi Uzmanı Ekin Ertepe ise "Türkiye ve Dünyada Sürdürülebilirlik Uygulamaları" başlıklı sunumunda, iklim krizi bağlamında yürütülen çalışmaları ve yeni normalleri değerlendirdi.

Panelin ikinci oturumunda ise Çevre ve İklim Değişikliği Şefi Ümit Emre Ün, "Çimento Sektöründe Sürdürülebilirlik" konusunu ele alırken; Sürdürülebilir Turizm Denetçisi Bülent Dokuzluoğlu "Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik" başlığı altında sektörel sorumlulukları anlattı.

Panelin son konuşmasını gerçekleştiren Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Umut Berker Sevilmiş, "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik" konulu sunumuyla, belediyelerin çevresel farkındalığı artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları katılımcılarla paylaştı.