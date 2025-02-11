Çankırı'da 116 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 116 Suçlu Yakalandı

Çankırı\'da 116 Suçlu Yakalandı

Çankırı'da yapılan operasyonlarda 116 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı, 9 yabancı sınır dışı edildi.

11.02.2025 16:16
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Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişinin yakalandığı 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 116 kişinin yakalandığı, 11 kişinin tutuklandığı ayrıca 6 narkotik ve 3 kaçakçılık operasyonunda 28 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapıldığı belirtilen açıklamada, 32,56 gram sentetik uyuşturucu, 518 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği, ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 2 bin 386 araç sürücüsüne, 7 milyon 261 bin 143 lira idari işlem uygulandığı, 164 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da 116 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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