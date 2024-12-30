Çankırı'da 2024'te 621 Nikah Kıyıldı

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Çankırı Belediyesi tarafından 2024 yılında 621 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 109 nikah ile çiftlerin en çok ağustos ayını tercih ettiği belirtildi.

Nikah kıydıran çiftlerin 28'ini yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Türkiye genelinde 4 Nisan 2024 ile 24 Nisan 2024 tarihlerinin sayısal olarak yılın özel günleri olmasından dolayı nikah salonlarında yoğunluk yaşanırken Çankırı'da ise çiftler özel günleri değil, kendilerine uygun takvimleri tercih etti. 4 Nisan 2024 tarihinde Çankırı'da sadece bir çift evlenirken 24 Haziran 2024 tarihi ise dokuz çiftin nikahı ile en çok nikah kıyılan gün oldu."

Yılın en çok nikah kıyılan ikinci ayının da 92 nikah ile temmuz ayı olduğu aktarılan açıklamada, "Çankırı'da nikah tarihi alan çiftlerin çoğu Çankırı Belediyesi mekanlarında 'evet' dedi. 621 nikah arasından 422 çift, nikah törenleri için belediye oda nikahını ve belirlenen ücretler karşılığında Sosyal Tesisi tercih etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de aquapark yanına yapılan tesiste yer alan kır düğün salonunun 2025 yılından itibaren çiftlerin en özel günlerine tanıklık edeceğini kaydetti.