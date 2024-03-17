Çankırı'da Acil Serviste Görevli Doktor Darbedildi - Son Dakika
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Çankırı'da Acil Serviste Görevli Doktor Darbedildi

Çankırı\'da Acil Serviste Görevli Doktor Darbedildi

Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli bir acil tıp uzmanı doktor, hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildi. Şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, olayın faili ve failleri hakkında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

17.03.2024 12:45
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Çankırı'da acil serviste görevli doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.

Bir yakınını tedavi ettirmek için Çankırı Devlet Hastanesi'ne gelen ismi öğrenilemeyen şahıs, nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O. ile sözlü tartışma yaşadı.

Daha sonra hasta yakını, U.O'nun kafasına yumruk attı.

Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin kınama mesajı yayımlayan İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, acil tıp uzmanı meslektaşının bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış ve tutum karşısında sessiz kalmayacaklarını, olayın faili ve failleri hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Sarıkaya, şiddet eylemini kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Acil Serviste Görevli Doktor Darbedildi - Son Dakika

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