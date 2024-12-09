Çankırı\'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Tamamlandı

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Çankırı'da psikolojik danışman-rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Programı Eğitimleri"nin tamamlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı çalışmaları kapsamında, Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Çankırı'da psikolojik danışman-rehber öğretmenlere yönelik yönelik düzenlenen eğitimlerin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Yeşilay Çankırı Formatör Koordinatörü Gökhan Gülnar ve Öğretmen Ömer Faruk Arslan rehberliğinde düzenlenen eğitimlerde, eğitsel oyun ve etkinliklerle zenginleştirilmiş içerikler psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerle paylaşıldı. Öğrenciyi merkeze alan, aktif öğrenme dinamiklerine dair bilgilerin paylaşıldığı eğitimlerde, bağımlılıkla mücadele yolları ve önleyici çalışmalara da yer verildi. Hizmet içi eğitim çalışmaları ile 3 grup halinde gerçekleştirilen eğitimlerde, il genelinde toplam 65 psikolojik danışman/rehber öğretmen yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Mareşal Çakmak İlkokulu bünyesinde düzenlenen sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Şube Müdürü Mustafa Biber, okul yöneticileri ve öğretmenler katılım sağladı.