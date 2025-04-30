Çankırı'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli - Son Dakika
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Çankırı'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli

Çankırı\'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli

Çankırı'da Yeşilay ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak panelinde bağımlılıkla mücadele ele alındı.

30.04.2025 19:21
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Çankırı'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde "Bağımsızlık Paneli" gerçekleştirildi.

Çankırı Yeşilay Şube Başkanı İsmail Özcan, Karatekin Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, Yeşilay ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa başlattığı bağımlılıkla mücadele sürecinde yer almaktan onur duyduklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadele sürecinde yürütülen çalışmalara değinen Özcan, hep birlikte, seferberlik anlayışı içerisinde, tüm paydaşlarla bağımlılıkla mücadele sürecini el birliğiyle sürdürmenin önemine işaret etti.

Açılış konuşmasının ardından başlayan panelin moderatörlüğünü kamu eğitim yönetimi uzmanı Dr. Ayhan Özkan yaptı.

Programda, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Arıkan, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Arslan panelist olarak yer aldı.

Panelde, sigara, alkol, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılık gibi konular ele alındı. Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelenin bireysel, toplumsal ve kurumsal boyutlarına değinerek, önleyici tedbirler ve farkındalık çalışmalarına dair bilgiler paylaştı.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli - Son Dakika

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