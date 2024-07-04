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Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 3 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Operasyon ve denetimlerde 22,02 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak, 9 tabanca, 27 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin 117 lira para cezası kesildi, 199 araç trafikten men edildi.??????