Çankırı'da Eyüboğlu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Eyüboğlu Sergisi Açıldı

Çankırı\'da Eyüboğlu Sergisi Açıldı
12.06.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Müzesi'nde Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu için öğrenci eserleri sergilendi. Söyleşi düzenlendi.

Çankırı'da "İki Fırça Tek Yürek Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu" adlı resim sergisi açıldı.

Atatürk Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Şirin Zerey Koç ve öğrencileri tarafından hazırlanıp Çankırı Müzesi'nde açılan sergide, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile eşi Eren Eyüboğlu'nun adına öğrenciler tarafından hazırlanan 24 eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Atatürk Ortaokulu Müdürü Muhittin Şahin, öğrencilerin büyük ustaların izinden giderek sanatı yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Sanatın yeniden üretilmekten ziyade, ustaları takip ederek nasıl değer kazandığını bize gösterdiler. Emeği geçen öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar ile sergiye katılan Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu çiftinin torunu Rahmi Eyüboğlu, eserleri inceleyerek resimlerin hikayelerini anlattı.

Sergi açılışının ardından Eyüboğlu çiftinin anısına söyleşi düzenlendi.

Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu'nun hayatlarını anlatan belgesel gösterimi gerçekleştirilen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Çandır ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztoprak, Eyüboğlu'nun edebi yönüne değinerek şiirlerini seslendirdi.

Koç da Eyüboğlu'nun resim sanatına katkılarına dair bilgiler paylaşırken, torun Rahmi Eyüboğlu anılarını aktardı.

Kaynak: AA

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Kültür Sanat, Bedri Rahmi, Belgesel, Güncel, Ressam, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Eyüboğlu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
08:41
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi
Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi
08:25
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
08:15
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
08:11
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 20:44:58. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Eyüboğlu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.