Çankırı\'da Eyüboğlu Sergisi Açıldı

Çankırı'da "İki Fırça Tek Yürek Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu" adlı resim sergisi açıldı.

Atatürk Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Şirin Zerey Koç ve öğrencileri tarafından hazırlanıp Çankırı Müzesi'nde açılan sergide, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile eşi Eren Eyüboğlu'nun adına öğrenciler tarafından hazırlanan 24 eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Atatürk Ortaokulu Müdürü Muhittin Şahin, öğrencilerin büyük ustaların izinden giderek sanatı yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Sanatın yeniden üretilmekten ziyade, ustaları takip ederek nasıl değer kazandığını bize gösterdiler. Emeği geçen öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar ile sergiye katılan Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu çiftinin torunu Rahmi Eyüboğlu, eserleri inceleyerek resimlerin hikayelerini anlattı.

Sergi açılışının ardından Eyüboğlu çiftinin anısına söyleşi düzenlendi.

Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu'nun hayatlarını anlatan belgesel gösterimi gerçekleştirilen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Çandır ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztoprak, Eyüboğlu'nun edebi yönüne değinerek şiirlerini seslendirdi.

Koç da Eyüboğlu'nun resim sanatına katkılarına dair bilgiler paylaşırken, torun Rahmi Eyüboğlu anılarını aktardı.