Çankırı'da Kar Yağışı Etkili

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Çankırı'nın kar yağışı etkili oluyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın kuzey kısmında bulunan ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çankırı'nın Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar ilçeleri beyaza bürüdü. Kar yağışı sebebiyle D100 karayolunda sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yağışın, il genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.