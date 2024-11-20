Çankırı\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Çankırı'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilgaz Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu'nda "Trafik Jandarması Okul Yolunda" sloganıyla seminer gerçekleştirildi.

Okuldaki öğretmen ve öğrencilere trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında "Trafik Jandarması Okul Yolunda" dergisi öğrencilere hediye edildi.