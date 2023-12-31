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Çankırı'da Otomobil Çaya Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da Otomobil Çaya Devrildi: 7 Yaralı

Çankırı-Kastamonu kara yolu Dedeler Köprüsü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil korkuluklara çarparak Tatlı Çay'a devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 7 yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

31.12.2023 - 11:53,
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Çankırı'da otomobilin çaya devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CEY 495 plakalı otomobil, Çankırı- Kastamonu kara yolu Dedeler Köprüsü mevkisinde korkuluklara çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K. (44), T.U. (45), S.A. (17), F.U. (36) ve D.A. (45) ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı\'da Otomobil Çaya Devrildi: 7 Yaralı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı'da Otomobil Çaya Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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