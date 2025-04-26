Çankırı'da Tırda Yangın Çıktı

Çankırı'da tuğla yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
D-100 kara yolu Çerkeş Kurtçimeni mevkisinde, Nurettin E. idaresindeki 41 TN 884 plakalı tırın dorse kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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