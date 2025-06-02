Çankırı'da kamyonet ve çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.O. idaresindeki 41 ATE 503 plakalı kamyonet ile E.Ş. yönetimindeki 19 ES 132 plakalı çekici Çankırı- Kastamonu kara yolu Korgun kavşağında çarpıştı.
Kazada, çekici sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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