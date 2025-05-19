Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika
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Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı

Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

19.05.2025 15:39
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Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Korgun ilçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Korgun Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu bahçesinde devam eden programda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Yurtlu günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmanın ardından, Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı.

Programa, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Çakmak ile kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Orta

Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından ilçe stadına kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Burada devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çerkeş

Çerkeş ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çerkeş Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakkı Fidan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Törende Çerkeş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler ilgi gördü.

Program, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bayramören

Bayramören ilçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Hikmet Saka'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Programa, Belediye Başkanı Raşit Güngör, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kızılırmak

Kızılırmak ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program pazar yerinde devam etti.

Buradaki programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şabanözü

Şabanözü ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı'nda devam eden programda, Toruk, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ile Çankırı Jandarma Alay Komutanlığı Komando Birliği gösterisi sunuldu.

Programa, Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Gözdenur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika

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