Çankırı Tarımda Ön Planda - Son Dakika
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Çankırı Tarımda Ön Planda

Çankırı, tarımsal teşviklerle üretimini artırarak Türkiye'de önemli bir konuma geliyor.

14.10.2024 23:37
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Çankırı'da yapılan teşviklerle üretim her geçen yıl artıyor

ÇANKIRI - Çeltik, kavun, yeşil mercimek ve korunga üretiminde ilk 10 il arasında yer alan Çankırı'da, 240 bin hektar alandaki tarımsal üretimle ülke ekonomisine önemli katkı sağlanıyor.

240 bin hektar tarım alanına sahip olan ve yılda ortalama 30 bin ton pirincin üretildiği Çankırı, çeşitli ürün yetiştiriciliği ile Türkiye'nin önemli tarım şehirleri arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki üretime göre, çeltikte altıncı, kavunda yedinci, yeşil mercimekte altıncı, korungada ise sekizinci il olma özelliği taşıyan Çankırı, 142 bin büyükbaş, 167 bin küçükbaş, 3 milyona yakın kanatlı ve 55 bin kovan arıyla üretimde üretimde ön plana çıkıyor. Tarımsal üretimle Türkiye ekonomisine önemli katkının sağlandığı Çankırı'da, yapılan teşviklerle çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliği teşvik ediliyor. Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yapılan destekler sayesinde ürün çeşitliliğinin ve üretimin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

"Birçok ürün üretiminde Türkiye'de ilk 10 sırada bulunuyoruz"

Çeşitli ürün yetiştiriciliği ile Çankırı'nın Türkiye'de ön plana çıktığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Çankırı, 240 bin hektar tarım alanı ile hububattan meyveciliğe, sebzeden endüstri bitkilerine kadar çoğu ürünün yetiştirildiği bir ildir. Köylerin kısmen boşalmasına rağmen arazilerini terk etmeyen çiftçilere sahibiz. Birçok ürün üretiminde Türkiye'de ilk 10 sırada bulunuyoruz. Çeltikte altıncı sırada, kavunda yedinci sırada, yeşil mercimekte altıncı sırada, korungada ise sekizinci sırada yer alıyoruz. Diğer ürünlerde de hızla üretim artışı sağlamaktayız. Çeşitli projeler tamamlandığında tarımsal üretim değerimiz daha da artacak. Ön sıralara oturan bir il olmak için gayret edeceğiz" dedi.

"Hayvancılık üretiminde de azımsanmayacak bir üretim yapmaktayız"

Çankırı'da hayvan yetiştiriciliğinin önemine değinen Dr. Düzgün, "Hayvansal üretim olarak 142 bin büyükbaş, 167 bin küçükbaş, 3 milyona yakın kanatlı ve 55 bin kovan varlığı ile hayvancılık üretiminde de azımsanmayacak bir üretim yapmaktayız. Bakanlığımız destekleri ile son yıllarda binin üzerinde proje uygulanarak bu yönde de gelişim göstermekteyiz. 142 bin hektarlık mera alanı ile önde gelen mera alanına sahip iller içerisindeyiz. Bakanlığımız projeleri genelde olmak üzere yerel projelerle de 3 yıl önce 60 milyon TL civarında olan desteğimizi bugün ise 500 milyon TL'ye kadar çıkarttık. Üretimde kalarak emeğini esirgemeyen çiftçilerimizin mutlu olacağı, onlara destek olacak sessiz devrimin yapıldığını müşahede etmekteyiz. Öncelikli olarak ekim yapan herkesin destekleneceği, yüzyılın hayali ve beklentisi olan hususların teker teker hayata geçirilmesi çiftçimizi son derece mutlu etmiştir ve edecektir. İlimizde yüzde 42 olan kayıtlılık oranını an itibariyle yüzde 52'lere çıkartmış bulunmaktayız. Kanun ve mevzuat değişiklikleriyle tüm çiftçilerin faydalanacağı ve kazanacağı noktalara gelecektir inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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