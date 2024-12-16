Canlı yayında otomobili uçuruma böyle yuvarlandı - Son Dakika
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Canlı yayında otomobili uçuruma böyle yuvarlandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon başında canlı yayın yapan Ömür Narin'in otomobili, kontrolü kaybederek 10 metreden yuvarlandı. Narin, canlı yayında izleyicilerinden yardım istedi.

16.12.2024 16:17  Güncelleme: 16:19
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Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon başında canlı yayın yaparken kontrolü kaybeden Ömür Narin'in (56) otomobili, 10 metreden yuvarlandı. Narin'in yaralandığı kaza, yayına yansıdı.

Canlı Yayın Yaparken Kazaya Karıştı

CANLI YAYINDA KAZA YAPTI

Kaza, önceki akşam kırsal Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ömür Narin, 09 SF 001 plakalı otomobiliyle giderken cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın açtı. Sisli havada bir süre sonra Narin'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı.

Canlı Yayın Yaparken Kazaya Karıştı

İZLEYİCİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Narin, canlı yayında izleyenlerden yardım istedi. Yayını izleyen yakınlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömür Narin, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Narin, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömür Narin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Canlı yayında otomobili uçuruma böyle yuvarlandı
Kaynak: DHA

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Aydın, Yaşam, Söke, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında otomobili uçuruma böyle yuvarlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali :
    Fenomen olmus negüzel g..zekali 7 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    öldüm mü gari 3 0 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    kendin ettin kendin buldun sizin gibiler yüzünden canlar yol oluyor böyle anırırsın işte,oksijen israfı 2 0 Yanıtla
  • Serkan Alkan null:
    birdaha eline alma tamammı ?? 0 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Boş yolda düşük hızda bunu nasıl becerdin.Sana büyük ödül vermek lazım bravooo. 0 0 Yanıtla
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