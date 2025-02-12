Cansuyu Derneği Ramazan Yardımları Başlıyor

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Cansuyu Derneği tarafından, Gazze ve Suriye'ye ramazan dolayısıyla yardımda bulunulacak.

Dernek Genel Başkanı Mustafa Köylü, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan kapsamında yapılan hazırlıklar ile Gazze ve Suriye'de yürütülen yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 19 yıldır her yıl ramazan ayında yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Köylü, bu yıl da gıda desteği kapsamında kumanya dağıtım programı uygulayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin yanı sıra başta Gazze ve Suriye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret edeceklerinin altını çizen Köylü, "Gönlümüz ister ki çok büyük kanatlarımız olsun ve yeryüzündeki 2 milyar yoksulu kanatlarımızın altına alıp ihtiyaçlarını giderelim. Ancak, yeryüzünde fakirlik oranları her geçen yıl artarak büyüyor. Bu sebeple, zenginle fakir arasındaki uçurum her yıl biraz daha derinleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Köylü, bu yıl da ramazanda yapılacak yardımlar için hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, "Cansuyu olarak ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazandan önce dağıtımlarımıza başlayarak, muhtaç durumda olan çok sayıda kardeşimizin bir aylık ihtiyaçlarını kendilerine teslim ederek, iftar ve sahur sofraları kurmalarına vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye 20 tır yardım gidecek

Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Köylü, şu ana kadar bölgeye birçok yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Köylü, Cansuyu Derneğinin, içme suyundan gıdaya, çadırdan battaniyeye ve sağlık ürünlerine kadar çeşitli yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Lojistik merkezlerimizde hazırlanan tırlarımız, Ürdün'den harekete geçti. Bugün yarın Gazze'ye ulaşacak ve dağıtıma başlanacak. Şu an Mısır'da bulunan lojistik merkezimizde hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 20 tırımız, birkaç gün içerisinde yola çıkarak Gazze'ye ulaşacak.

Cansuyu Derneği olarak ramazan ayında Suriye'ye de yardımlara devam edeceğiz. Suriye'deki kardeşlerimiz de yıllardır çok ağır mağduriyetler yaşadı. Şimdi kardeşlerimize daha geniş bir alanda yardım göndermeye devam ediyoruz."