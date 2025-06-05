Capaci katliamı sanığı serbest - Son Dakika
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Capaci katliamı sanığı serbest

05.06.2025 16:54
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Mafya lideri Brusca, 1992'deki Capaci katliamı sonrası hapis cezasının ardından serbest kaldı.

İtalya'da 1992'de yaşanan ve "Capaci katliamı" olarak da anılan, mafya ile mücadele yargıcı Giovanni Falcone ile toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda, bombayı uzaktan kumandayla patlatan organize suç örgütü elebaşı Giovanni Brusca, cezasını tamamlayarak tamamen serbest kaldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, "Capaci katliamı"nda kullanılan bombanın patlamasında uzaktan kumandayı çalıştıran mafya elebaşı 68 yaşındaki Brusca, 25 yıllık hapsin ardından 2021'de cezaevinden çıktıktan sonra kendisine verilen 4 yıllık denetimli serbestliği geçen ay tamamladı.

Serbest kalan Brusca'nın farklı kimlikle Sicilya'dan uzakta ve bir koruma programına tabi şekilde yaşamını sürdüreceği belirtildi.

Brusca'nın serbest kalması, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.

Capaci'de Yargıç Falcone ile beraber hayatını kaybeden koruma şefi Antonio Montinaro'nun eşi Tina Montinaro, gazetecilere, "(Adaletle işbirliği) Yasanın uygulandığını çok iyi biliyorum ama çok kırgınım. Bunun aile üyeleri veya iyi insanlar için adalet olmadığına inanıyorum." dedi.

Eski mafya ile mücadele savcısı Pietro Grasso ise Brusca'nın serbest kalması haberi karşısında ilk verilecek tepkilerin "öfkeli" ve "kızgın" olduklarını belirtmek olsa da içgüdüsel tepkilerden kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Grasso, farklı bir noktaya işaret ederek, "25 yıl hapis ve 4 yıl denetimli serbestlikten sonra şimdi serbest kalmasını sağlayan yasa, Giovanni Falcone tarafından isteniyordu ve bu yasa bize 80'lerde ve 90'larda Palermo, Sicilya, İtalya'yı kana bulayan Toto Riina, Bernardo Provenzano ve Matteo Messina Denaro klanlarını yıkmamıza izin verdi. Brusca'nın itiraf ettiği sırlar sayesinde aslında diğer katliamları önleyebildik, yüzlerce mafya üyesini hapse attık ve onları çok ağır cezalara ve müebbet hapse mahkum ettik." ifadelerini kullandı.

Yargıç Falcone'nin kardeşi Maria da Brusca'nın, kardeşinin uygulanmasını istediği yasa sayesinde serbest kaldığını dile getirerek, "Bu anın kaçınılmaz olarak yeniden açacağı acıyı ve derin burukluğu gizleyememe rağmen bunun o yasa sayesinde olduğunu güçlü şekilde teyit etme görevini de hissediyorum." diye konuştu.

Maria Falcone, Brusca'nın tutuklandıktan sonra adaletle yaptığı işbirliği ve itiraflar neticesinde Sicilya'daki hakim mafya grubu "Cosa Nostra"ya karşı mücadelede devletin yol alabildiğini kaydetti.

İtalya'yı sarsan "Capaci katliamı"

Brusca, 23 Mayıs 1992'de İtalya'yı derinden sarsan "Capaci katliamı" olarak bilinen suikastte rol almıştı.

Ülkenin o dönem önde gelen mafya ile mücadele yargıcı olan ve özellikle Sicilya Adası'ndaki mafya yapılanmalarının ve bilhassa "Cosa Nostra"nın geriletilmesinde önemli rol oynayan yargıçlardan Giovanni Falcone, eşi Francesca Morvillo ile 3 koruması, Palermo Havalimanı'ndan Palermo kent merkezine araçlarıyla giderken, Capaci kavşağında yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Falcone ve konvoyuna yönelik bombalı saldırıyı, Cosa Nostra üstlenmişti.

Olayda uzaktan kumandalı bomba düzeneğini çalıştıran Brusca, Mayıs 1996'da tutuklanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Adaletle işbirliği yoluna giderek bazı itiraflarda bulunan Brusca, bu nedenle 25 yıl hapis yattıktan sonra 2021'de denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Capaci katliamı sanığı serbest - Son Dakika

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