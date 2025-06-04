Caparov: Atambayev'e Af Çıkartabilirim

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dün 11 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in talepte bulunması halinde af çıkarabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Caparov, ülkenin resmi haber ajansı KABAR'a, Atambayev'e yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019'daki olaylara karışmaktan yargılandığı davada verilen hapis cezasını değerlendirdi.

Caparov, "Mahkemenin kararını kimse değiştiremez. Benim bile buna hakkım yok. Benim başka bir hakkım var o da af hakkı. Uygun başvuruyla başvururlarsa af çıkarabilirim." diye konuştu.

Mahkeme kararı ne olursa olsun, sert veya yumuşak, hukuk çerçevesinde verildiğini ve bunu uygulamakla yükümlü olduklarını vurgulayan Caparov, "Mahkemelerin işine karışılmasın. Biz de mahkemelerin işleyişine karışmadık, bundan sonra da karışmayacağız. Kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız, daha üst makamlara başvurun. Son noktayı Yüksek Mahkeme (Yargıtay) koysun." ifadelerini kullandı.

Bişkek'teki Pervomay İlçe Mahkemesince, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019'daki olaylara karışmaktan yargılandığı davada 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.