Caparov'dan Güvenlik İklimi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Caparov'dan Güvenlik İklimi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Caparov, güvenlikte işbirliği ve KGAÖ dönem başkanlığının önemini vurguladı.

28.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Dünyada ve bölgede gelişen durum, yalnızca güvenlik tehditleriyle mücadelede değil, barış ve istikrarın korunmasında da çabaların birleştirilmesini gerektirmektedir." dedi.

Caparov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Zirvesi öncesinde liderlerin katıldığı dar formattaki oturumda konuştu.

Uluslararası ve bölgesel güvenliğin güncel sorunlarını ele aldıklarını belirten Caparov, "Dünyada ve bölgede gelişen durum yalnızca güvenlik tehditleriyle mücadelede değil, barış ve istikrarın korunmasında da çabaların birleştirilmesini gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

KGAÖ dönem başkanlığı Kırgızistan'a geçiyor

Caparov, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ise KGAÖ dönem başkanlığının 2025 yılında Kırgızistan'a geçeceğini hatırlatarak, "Örgütün gelişimini sağlamak için ülkesinin gerekli tüm çabayı göstereceğinin" altını çizdi.

Örgütün askeri-ekonomik işbirliğinin verimliliğini artırma planlarına dikkati çeken Caparov, KGAÖ'nün barış ve güvenliğin korunması konularındaki rolünü güçlendirmek için uluslararası kuruluşlarla ve üçüncü ülkelerle ortak çıkar alanlarında diyaloğun sürdürülmesine özel önem verme niyetinde olduklarını belirtti.

Caparov, uluslararası terörle mücadelede Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütünün ilgili yapılarıyla işbirliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Pratik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem vereceklerine de işaret eden Caparov, 2025'te Kırgızistan'da Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı düzenleme niyetinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caparov'dan Güvenlik İklimi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 17:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: Caparov'dan Güvenlik İklimi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.