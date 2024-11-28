Caparov'dan Güvenlik İklimi Vurgusu

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Dünyada ve bölgede gelişen durum, yalnızca güvenlik tehditleriyle mücadelede değil, barış ve istikrarın korunmasında da çabaların birleştirilmesini gerektirmektedir." dedi.

Caparov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Zirvesi öncesinde liderlerin katıldığı dar formattaki oturumda konuştu.

Uluslararası ve bölgesel güvenliğin güncel sorunlarını ele aldıklarını belirten Caparov, "Dünyada ve bölgede gelişen durum yalnızca güvenlik tehditleriyle mücadelede değil, barış ve istikrarın korunmasında da çabaların birleştirilmesini gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

KGAÖ dönem başkanlığı Kırgızistan'a geçiyor

Caparov, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ise KGAÖ dönem başkanlığının 2025 yılında Kırgızistan'a geçeceğini hatırlatarak, "Örgütün gelişimini sağlamak için ülkesinin gerekli tüm çabayı göstereceğinin" altını çizdi.

Örgütün askeri-ekonomik işbirliğinin verimliliğini artırma planlarına dikkati çeken Caparov, KGAÖ'nün barış ve güvenliğin korunması konularındaki rolünü güçlendirmek için uluslararası kuruluşlarla ve üçüncü ülkelerle ortak çıkar alanlarında diyaloğun sürdürülmesine özel önem verme niyetinde olduklarını belirtti.

Caparov, uluslararası terörle mücadelede Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütünün ilgili yapılarıyla işbirliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Pratik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem vereceklerine de işaret eden Caparov, 2025'te Kırgızistan'da Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı düzenleme niyetinde olduklarını ifade etti.