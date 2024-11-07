Caparov Trump'ı Tebrik Etti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'a kutlama mesajı gönderdi.

Caparov, ortak çabalarla küresel zorlukların üstesinden başarıyla gelebileceklerine inandıklarını belirterek, "Halklarımızın refahı ve geleceği adına ortaklığımızı yeni bir seviyeye taşıyabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, "Liderlik deneyiminizin ve derin bilgi birikiminizin, Kırgızistan ile ABD arasında karşılıklı saygı ilkelerine dayalı kapsamlı işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için fırsatlar yaratacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında geniş fırsatlar yaratan çok vektörlü işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayan Caparov, "Size sağlık, devlet işlerinde büyük başarı ve ABD halkına barış ve refah diliyorum." ifadesine yer verdi.