Çarpanak Adası'nda Badem Zamanı

Doğaseverleri mest eden yarımada

VAN - Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası ve karşısındaki yarımada, bugünlerde çiçek açan badem ağaçlarıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi'nin batısında, Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan Çarpanak Adası ve yarım ada ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü. Kışın etkili olan yağışlarla karla kaplanan, bugünlerde de badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz bir manzaraya bürünen Çarpanak Adası ve yarımada, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist, fotoğrafçı ve doğasever tarafından ziyaret edilen adanın üzerinde bir de kilise bulunuyor. Van Gölü'nün Çarpanak Adası ile yarımadası, beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'i aratmıyor.