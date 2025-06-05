Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrullah T. idaresindeki 06 ACB 32 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak'ta Kerim T'nin (44) kullandığı 55 AOR 374 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Yasemin T. (34) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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