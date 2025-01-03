Çarşamba\'da Kaza: 4 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen M.K. idaresindeki 55 HF 778 plakalı kamyonet, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Baraj yolu Caddesi Şükür Camisi mevkisinde Cüneyt G. (36) yönetimindeki 55 E 2363 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralanan Cüneyt G. ile araçlarda bulunan Bünyamin G. (28), Özgür Can G. (19) ve Aynur Ç. (45), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Cüneyt G, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.