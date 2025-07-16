Samsun'un Çarşamba ilçesinde odunlukta çıkan yangın, zarara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Başçavuş Yüksel Güneri Sokakta Sıtkı Ö'ye ait evin yanında bulunan odunluktan duman yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu odunlukta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Odunluk Yangını - Son Dakika
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