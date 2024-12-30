Carter'ın Vefatı Çin-ABD İlişkilerini Sarsıyor

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BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin-ABD ilişkilerinin gelişimine büyük katkıları olan ABD eski Başkanı Jimmy Carter'ın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Mao, pazartesi günü yaptığı açıklamada Carter'ı Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının destekçisi ve karar alıcısı olarak tanımladı.

Sözcü, Carter'ın yıllar boyunca Çin-ABD ilişkilerinin gelişimi ve iki ülke arasındaki dostane etkileşim ve işbirliğine yaptığı önemli katkıları son derece takdir ettiklerini ifade etti.

Jimmy Carter tarafından kurulan Carter Center'dan yapılan açıklamaya göre, 1977 ile 1981 yılları arasında ABD'nin 39. başkanı olarak görev yapan Jimmy Carter, pazar günü 100 yaşında hayatını kaybetti.

Carter'ın başkanlığı sırasında Çin ve ABD, Aralık 1978'de Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulması Hakkında Ortak Bilidiri'yi imzaladı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ise 1 Ocak 1979'da resmen başladı.