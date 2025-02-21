Van'ın Çatak ilçesinde, yağışın ardından kara yoluna düşerek ulaşımı aksatan kaya parçaları kaldırıldı.
Çatak-Van kara yolunun 5'inci kilometresinde dağdan koparak yola düşen dev kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Jandarmanın yolun iki tarafından aldığı önlemlerin ardından karayolları ekipleri, çalışma başlattı.
Kayaların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Çatak'ta Kaya Parçaları Yolu Kapadı - Son Dakika
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