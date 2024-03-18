Çatalca\'da Atatürk Evi Açıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881'de Selanik'te dünyaya geldiği ve çocukluğunu geçirdiği 3 katlı pembe evin birebir benzeri, Çatalca'da inşa edildi.
Kaleiçi 100. yıl Cumhuriyet Parkı'nın yanında yapılan Çatalca Belediyesi Atatürk Evi, 300 metrekare iç kullanım alanından oluşuyor. Yapıda Atatürk köşesi, sergi odası, askerlik dönemi sergi bölümü, Cumhuriyet dönemi sergi odası ve kişisel eşyaların bulunduğu vitrinler beğeniye sunuluyor.
Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında açılan üç katlı yapıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, yapının bulunduğu alanın önceden çok vasat bir halde olduğunu ve alanı kurtarmak için güzel bir proje yapmak istediklerini söyledi.
"Atatürk Evi, şu anda Selanik'teki evin hemen hemen birebiri"
Üner, dedelerinin Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinden geldiğini belirterek, "1924-1926 arasında Çatalca vilayetti. 1924'te dedelerimizin o zaman Selanik'ten Çatalca'ya, Çatalca'daki Rumların da Selanik'e gitmesiyle oluşan bir mübadele dönemi yaşandı. Biz buralara geldikten sonra hepimiz birlik beraberlik içinde olduk." dedi.
Selanik'e gitmek isteyen ama gidemeyen büyükleri için Atatürk Evi'ni Çatalca'ya getirmek istediğini dile getiren Üner, şöyle devam etti:
"Yaptığımız Atatürk Evi, şu anda Selanik'teki evin hemen hemen birebiri. 37 mahalle, köy ve iki tane de merkezle beraber 39 mahalleyiz Çatalca'da. Yüzde 70'i mübadil ve göçmen olan bir ilçeyiz. Bunun neticesinde köylerden minibüslerle yaşlılarımızı alıp buraya getiriyor ve Atatürk Evi'ni gezdiriyoruz. Ondan sonra parkımızı beraber geziyoruz, sosyal tesislerimizde çayımızı, kahvemizi beraber içiyoruz. Çatalca'da yaptığımız diğer başka güzellikler de var. Bugün Çatalca Millet Bahçesi, Cem Kara Yaşam Vadisi, İsmail İp Yaşam Alanı ve yeni yaptığımız ticaret merkezi Çatalca'ya değer kattı."
Açılıştan bu yana müzeyi 10 binin üzerinde kişi ziyaret etti
Mesut Üner, Atatürk Evi'nin olduğu bölgeye geniş bir park ile ağaçlandırma yaptıklarını aktararak, 4-16 yaşındaki çocuklar için de ayrıca bir park düzenlemesi hazırladıklarını kaydetti.
Yunanistan sınırları içindeki Atatürk Evi'nde yer alan eşyaların benzerini de tasarlamaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Üner, antikacıların yanı sıra birçok kişinin, evde sakladığı materyalleri müzeye bağışladığının altını çizdi.
Üner, sadece eski bir sobanın müzede eksik kaldığına işaret ederek, "Mutfakta kullanılan o bakraçlar, Atatürk'ün yatağının birebir aynısı değil ama benzeri burada. Kendisinin balmumu heykeli de çok güzel yapılmış ve içeride. Çocuklara ait, çocukların buranın tadını alabilmesi için de altta bir kütüphane yaptık." diye konuştu.
Açılıştan bu yana, müzeyi 10 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini belirten Üner, "Bu sayı Çatalca için çok özel bir rakam ve hiçbir ücret talep etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Pazartesi günleri hariç haftanın her günü açık olan Çatalca Belediyesi Atatürk Evi, 10.00-18.00 arası gezilebilir.
Son Dakika › Güncel › Çatalca'da Atatürk Evi Açıldı - Son Dakika
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